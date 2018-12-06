Lulù Oliveira su Simeone:" Ai tempi di Malesani non segnai per sette gare. Ora si alleni sullo specifico.."

L'ex attaccante viola Luis Oliveira, da tutti conosciuto come Lulù, ha rilasciato delle dichiarazioni nel pomeriggio in diretta ai microfoni di Garrisca al Vento!, la trasmissione in onda su RMC Sport...

L'ex attaccante viola Luis Oliveira, da tutti conosciuto come Lulù, ha rilasciato delle dichiarazioni nel pomeriggio in diretta ai microfoni di Garrisca al Vento!, la trasmissione in onda su RMC Sport: "Tutti i grandi attaccanti si sono trovati in situazioni spiacevoli, tipo quella di Simeone. La Fiorentina ha bisogno delle sue reti, lui intanto deve fare degli allenamenti supplementari e specifici in modo tale da sbloccarsi finalmente. Io con Malesani ho passato sette partite senza segnare, mi ricordo che non dormivo, per noi attaccanti i gol sono fondamentali. Simeone non è una prima punta, lui può girare intorno alla punta. Lui è veloce e bravo nel dribbling, quindi sì ha bisogno di qualcuno al suo fianco. Nessuno meglio di Pioli sa in che posizioni far giocare un certo calciatore, quello che posso dire è che mi dispiace per la situazione attuale della Fiorentina, deve tornare alla vittoria il prima possibile".