L'ultima vittoria della Fiorentina con il Sassuolo risale al 2019. Occhio a Berardi (8 gol ai viola)

Dopo il 2-2 della gara d’andata, Sassuolo e Fiorentina potrebbero pareggiare due sfide consecutive per la prima volta nel massimo campionato

Come riportato da Goalist.it, Fiorentina (57.3%) e Sassuolo (55.9%) sono due delle quattro formazioni con il possesso palla medio più alto nella Serie A TIM in corso: per i Viola, in particolare, si tratta del dato più alto in una singola stagione dal 2016/17 (57.9%).

Dopo il 2-2 della gara d’andata, Sassuolo e Fiorentina potrebbero pareggiare due sfide consecutive per la prima volta nel massimo campionato; più in generale, non ripetono lo stesso risultato per due gare di fila nella competizione dal 2016 (due successi Viola in quell’occasione).

La Fiorentina ha conquistato 42 punti in questo campionato, già due in più di quelli ottenuti alla fine della scorsa Serie A TIM (40). I Viola sono inoltre a sole tre reti di distanza (attualmente 44 gol) dall’eguagliare il bottino realizzativo registrato nell’intera Serie A TIM 2020/21 (47).

La Fiorentina è l’unica squadra di questa Serie A TIM a non aver ancora trovato alcun gol nei minuti di recupero del secondo tempo; dall’altra parte sono sei le reti incassate dal Sassuolo in questi parziali di partita, record negativo nel campionato in corso al pari del Venezia.

Domenico Berardi è il giocatore che ha preso parte a più sequenze su azione terminate con un tiro della sua squadra in questa Serie A TIM (158). Sono 8 le sue reti nel massimo campionato contro la Fiorentina, solamente contro Milan (10) e Lazio (9) ne conta di più nella competizione. Dopo la sconfitta ad ottobre 2019, il Sassuolo ha ottenuto 4 vittorie e 3 pareggi contro la Fiorentina.

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