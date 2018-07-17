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L'Udinese ufficializza Pussetto per 8 milioni, sostituto naturale di De Paul. Partenza in vista?

In questi minuti si evince dal sito ufficiale dell'Huracan l'ufficializzazione dell'acquisto da parte dell'Udinese di Ignacio Pussetto per una cifra intorno agli 8 milioni di euro. Il giocatore gioca...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 luglio 2018 15:39
L'Udinese ufficializza Pussetto per 8 milioni, sostituto naturale di De Paul. Partenza in vista? -
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In questi minuti si evince dal sito ufficiale dell'Huracan l'ufficializzazione dell'acquisto da parte dell'Udinese di Ignacio Pussetto per una cifra intorno agli 8 milioni di euro. Il giocatore gioca nello stesso ruolo di Rodrigo De Paul obbiettivo della Fiorentina. Ulteriore indizio per la partenza? Seguiranno sviluppi

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