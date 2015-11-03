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Notizie Ignacio Pussetto Fiorentina

Pereyra a La Gazzetta: "A Firenze vogliamo fare punti. De Paul mentalità da vincente, Deulofeu non al top"

24 ottobre 2020 17:11

L'Udinese ufficializza Pussetto per 8 milioni, sostituto naturale di De Paul. Partenza in vista?

17 luglio 2018 15:39

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