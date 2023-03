L’Udinese torna a vincere contro l’Empoli e aggancia la Juventus. Friulani a +4 sulla Fiorentina

Dopo sei partite, torna a vincere l’Udinese: termina 1-0 al Castellani contro l’Empoli, decide la rete di Rodrigo Becao. Il primo squillo della gara arriva per i padroni di casa al 2′ quando la punizione di Marin si è spenta, dando l’illusione del gol, sull’esterno della porta protetta da Silvestri. Al 22′ arriva anche la prima occasione anche per gli uomini di Sottil: uscita a vuoto di Perisan, ma il colpo di testa di Bijol si spegne sul fondo. Pochi minuti più tardi, al 24′, invece è Parisi a salvare i toscani: Udogie si presenta in area di rigore, calcia e, a Perisan battuto, il terzino azzurro allontana la conclusione a pochi metri dalla linea di porta. Al 39′ arriva l’occasione più grossa per sbloccare l’incontro: Satriano colpisce di testa, Silvestri si supera e, sulla respinta, Caputo non trova la porta a pochi passi dalla linea di porta.

L’Udinese la sblocca al 54′: calcio d’angolo dalla destra, Becao svetta di testa, colpendo verso il basso. La palla viene deviata da Luperto e diventa, di fatto, un pallonetto per Perisan e Fazzini. Al 58′ Beto prova l’eurogol in semivoresciata, ma il tiro del portoghese è debole e non crea particolari problemi a Perisan. L’Empoli prova a reagire. Ci subito Baldanzi, ma il suo tiro viene respinto ancora una volta da Silvestri. Il talento azzurro ci riprova al 64′ ma la sua conclusione dalla distanza si spegne di un soffio a lato. Un minuto più tardi, invece, l’occasione capita a Luperto, ma il difensore spara alto dopo una bella azione corale degli azzurri. Termina così 0-1 al Castellani, gli uomini di Sottil si portano a quota 35 punti e agganciano la Juventus al settimo posto, portandosi (momentaneamente) a +4 sulla Fiorentina.