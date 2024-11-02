L'Udinese perde e resta dietro la Fiorentina, la Juventus vince e per ora la sorpassa. Il racconto della gara

La Juventus vince in casa dell'Udinese per 0-2 e si rilancia in classifica. Il racconto della partita

La Juventus torna a festeggiare i tre punti. La squadra di Thiago Motta ha superato 2-0 l'Udinese al Bluenergy Stadium con l'autogol di Okoye, propiziato da una grande azione di Thuram, e alla rete di Savona.

Runjaic si affida al 3-5-2 con Davis e Thauvin a formare il tandem offensivo. A centrocampo con Lovric ci sono Karlstrom e Pajero con Ehizibue e Zemura sulle fasce. In difesa a protezione della porta di Okoye c'è Bijol con Kabasele e Giannetti ad agire da "braccetti”. Thiago Motta si affida come sempre al 4-2-3-1 con Koopmeiners in appoggio a Vlahovic con Yildiz e Weah ad agire sulle corsie laterali. In cabina di regia insieme a Locatelli ci sarà Thuram mentre in difesa davanti a Di Gregorio spazio a Savona a destra, Cambiaso a sinistra e al centro la coppia formata da Gatti e Kalulu.

Partono subito forte gli ospiti con una percussione di Thuram in area, la sua conclusione è troppo strozzata e per poco non viene raggiunta da Vlahovic. Al quinto è Thuram che riceve un cross di Savona e calcia sopra la traversa. Il vantaggio Juve arriva con Yildiz che vede dalla corsia di sinistra l’inserimento di Thuram che manda al bar Kabasele.

La sua conclusione si stampa sul palo e poi carambola in rete dopo un rimpallo su Okoye. La reazione friulana arriva immediatamente con Davis che entra in area e calcia con potenza ma Di Gregorio in tuffo devia in calcio d’angolo. Al 38’ arriva il raddoppio della Juventus con Yildiz che converge verso il centro dalla corsia di sinistra e calcia in porta trovando il palo. Il pallone arriva a Savona che calcia di prima intenzione realizzando il suo secondo gol stagionale.

La ripresa si apre con un mancino di Vlahovic sugli sviluppi di un calcio di punizione. L’attaccante fa passare il pallone sotto la barriera ma non sorprende Okoye. L’Udinese trova il gol del 2-1 con Davis che si avventa su un pallone e supera Di Gregorio ma il direttore di gara annulla per una spinta della punta su Gatti. Al quarto d’ora, ottimo anticipo di Vlahovic su Zemura e cross dell’attaccante che però non trova per un soffio Koopmeiners.

Al 23’ Vlahovic calcia con potenza dal lato sinistro dell’area ma Okoye è reattivo e respinge in calcio d’angolo. L’Udinese però non molla e con Davis, sugli sviluppi di un corner, si rende pericolosa ma Di Gregorio è attento e respinge di pugno. La squadra di Runjaic è sfortunata quando Lucca incorna perfettamente verso la porta ma coglie la traversa. Al 90’ bella percussione a sinistra di Mbangula che vede l’inserimento centrale di Koopmeiners che calcia di prima intenzione ma Okoye salva tutto di piede. Lo scrive TMW

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