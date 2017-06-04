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L'Udinese perde Duvan Zapata che torna al Napoli e Del Neri chiede Babacar per l'attacco

C'è anche il centravanti della Fiorentina Babacar tra i gli attaccanti nella lista dei desideri dell'Udinese di Gigi Del Neri

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 giugno 2017 14:53
L'Udinese perde Duvan Zapata che torna al Napoli e Del Neri chiede Babacar per l'attacco -
Rassegna Stampa
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Come riporta il Messeggero del Veneto l'Udinese cerca un attaccante e guarda in casa Fiorentina. Dopo il ritorno a Napoli di Duvan Zapata dopo il prestito, Delneri ha chiesto alla dirigenza un nuovo attaccante per sostituirlo. Il sogno è Leonardo Pavoletti, proprio del Napoli, con la possibilità di inserire Widmer nella trattativa, ma si parla anche di Falcinelli, Inglese, Simeone, sul quale c’è anche l’interesse viola, e Khouma Babacar.

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