Lucchesi: "Paratici ha saputo decidere in fretta, il percorso di Grosso era già finito presto"

Il direttore ha parlato dell'esonero di Fabio Grosso

A Radio Bruno è intervenuto il direttore Fabrizio Lucchesi per parlare di Fiorentina-Pisa: "Il campionato è importante, ma lo è anche stasera dove la squadra gioca un derby da vincere anche perchè più partite vinci e meglio è. Stasera non sarà facile seppur ci sia una bella differenza tra le due squadre."

Su Vanoli: "La soluzione è pratica e molto intelligente perché conosce l'ambiente ed i giocatori, fatto non scontato a Firenze e può riportare la squadra in linea con i suoi obiettivi. Non bisogna basarsi solo il Venezia, ma siamo partiti bene e bisogna essere fiduciosi perché può nascere una bella squadra."

Su Paratici: "Lui ha fatto le valutazioni necessarie, non è semplice mandare via un allenatore subito. Lui è un uomo che decide e lo apprezzo perché sa capire il calcio e ha valutato che il percorso di Grosso era già finito."