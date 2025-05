Lucchesi: “Firenze piazza esigente, non fa sconti a nessuno, ma Pradè ha la coscienza a posto”

L’ex direttore generale della Fiorentina Fabrizio Lucchesi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha parlato della situazione che sta vivendo la squadra viola: “Le dimissioni di Palladino ci hanno colto di sorpresa, ma se era in stato di sofferenza ha fatto bene, un qualcosa che non fanno in molti. Ha detto: «Alzo le mani e me ne vado», probabilmente covava questo da tempo. Arrivati alla fine, avere la forza di andare via è un segnale di grande correttezza. La Fiorentina starà cercando il nuovo tecnico da ieri. Il momento è difficile, ma prima c’è l’aspetto umano. I direttori sono giudicati spesso, e queste situazioni non sono mai piacevoli. Tutti le abbiamo attraversate, e sono cose caratteristiche del nostro mondo.”

DIRIGENZA – “Pradè ha la coscienza a posto, non hanno lavorato male. Dopo anni che sei in una piazza, ci sono sempre delle ruggini vecchie. Firenze è una piazza bellissima, ma che chiede tanto, sconti non ne fa a nessuno. Ti dà la possibilità di fare, ma poi ti presenta il conto. Questo va messo sulla bilancia. Il modo per mettere tutto nell’ordine delle cose è quello dei punti, della classifica, e di avere ottimi giocatori. L’allenatore deve essere in sintonia con la società. Deve godere della fiducia. Quando scegli un tecnico così, non è semplice.”

Lo riporta calciomercato.com