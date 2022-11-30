L'ottimismo di Nardella: "A gennaio potremo avere il progetto finale del Nuovo Franchi"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è tornato a parlare del restyling del Franchi che ospiterà la Fiorentina nel prossimo futuro: "Sono ottimista. Sono cont...

A cura di Redazione Labaroviola 30 novembre 2022 13:48

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