"L'offerta della Fiorentina ha convinto De Rossi. Il problema è solo affrontare la Roma da avversario"

Daniele Lo Monaco, direttore del "Il Romanista" ha parlato a Teleradiostereo del futuro di Daniele De Rossi, queste le sue parole:"Non ha ancora deciso il suo futuro. Da una parte c'è la possibilità d...

Daniele Lo Monaco, direttore del "Il Romanista" ha parlato a Teleradiostereo del futuro di Daniele De Rossi, queste le sue parole:

"Non ha ancora deciso il suo futuro. Da una parte c'è la possibilità di fare il vice di Mancini in nazionale, dall'altra resta una corsa a due tra Fiorentina e Boca, perché lui vuole continuare a giocare. Se resta in Italia va alla Fiorentina. In Argentina uscirebbe dal giro della Nazionale e giocherebbe solo fino a dicembre. La corte della Fiorentina ha fatto breccia, l'unico problema è quello di affrontare la Roma da avversario"