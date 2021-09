L’obiettivo di Italiano per la sua Fiorentina “Difendere bene, attaccare benissimo”

E’ già la Fiorentina di Vincenzo Italiano ma ancora non in quanto vorrebbero stesso tecnico siciliano e diversamente non potrebbe essere dopo nemmeno due mesi di allenamento. “Difendere bene, attaccare benissimo”. Questo è l’obiettivo e a questo vuole arrivare Italiano. 1) migliorare e perfezionare gli automatismi di difesa per impedire i “buchi” che sono costati tre gol e un pio di sbandamenti all’Olimpico e poi anche il gol contro il Torino; 2) dare fluidità al gioco coinvolgendo gli esterni di difesa e innescando di più gli interni di centrocampo; 3) aumentare il ritmo e la quantità delle azioni per consentire a Vlahovic e Gonzalez di avere un numero maggiore di occasioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, TUTTOSPORT, TORREIRA ED ODRIOZOLA VERSO L’ESORDIO CONTRO L’ATALANTA. SOTTIL AL POSTO DI GONZALEZ?