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Lo striscione della Fiesole: "Una società di pagliacci non riconosce un uomo vero. Bentornato Borja Valero!".

"Una società di pagliacci non riconosce un uomo vero... Bentornato Borja Valero!". Questo è lo striscione a firma unonoveduesei, il gruppo più importante della Fiesole, affisso davanti alla Curva Fies...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 gennaio 2018 22:31
Lo striscione della Fiesole: "Una società di pagliacci non riconosce un uomo vero. Bentornato Borja Valero!". -
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"Una società di pagliacci non riconosce un uomo vero... Bentornato Borja Valero!". Questo è lo striscione a firma unonoveduesei, il gruppo più importante della Fiesole, affisso davanti alla Curva Fiesole nel prepartita di Fiorentina-Inter.

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