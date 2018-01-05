Lo striscione della Fiesole: "Una società di pagliacci non riconosce un uomo vero. Bentornato Borja Valero!".
"Una società di pagliacci non riconosce un uomo vero... Bentornato Borja Valero!". Questo è lo striscione a firma unonoveduesei, il gruppo più importante della Fiesole, affisso davanti alla Curva Fies...
A cura di Redazione Labaroviola
05 gennaio 2018 22:31
"Una società di pagliacci non riconosce un uomo vero... Bentornato Borja Valero!". Questo è lo striscione a firma unonoveduesei, il gruppo più importante della Fiesole, affisso davanti alla Curva Fiesole nel prepartita di Fiorentina-Inter.