Lo stadio del Lech Poznan, 43 mila posti e copertura anche totale. Ospiterà la Fiorentina il 13 Aprile

Lo Stadio municipale del Lech Poznan (in polacco Stadion Miejski), noto per ragioni di sponsorizzazione come INEA Stadion, è uno stadio calcistico di Poznań, in Polonia. Costruito nel 2003, è stato inaugurato nel 2010 ed ha una capienza di 43 mila posti. Utilizzato anche per eventi e concerti, è uno stadio che potrebbe essere completamente coperto completamente con il tetto. Costruito in vista del campionato europeo di calcio 2012 assegnato a Polonia e Ucraina, l’impianto ha ospitato alcuni incontri della rassegna ed è sede delle partite casalinghe del Lech Poznań e occasionalmente del Warta Poznan. La Fiorentina sarà di scena in quello stadio il 13 Aprile in occasione della gara di andata dei quarti di finale di Conference League

LE DATE DEI QUARTI DI CONFERENCE LEAGUE