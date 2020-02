di Lisa Grelloni

Erick Pulgar è arrivato a Firenze nella sessione estiva di calciomercato dopo quattro stagioni al Bologna. Lo “Sparviero di Antofagasta” (così viene soprannominato per il suo modo di giocare, il suo fisico e la sua voglia di lottare su ogni pallone) è uno specialista nei calci piazzati, finora in viola non è ancora riuscito a farsi valere da calcio di punizione. Dal dischetto invece, il centrocampista è un infallibile cecchino, lo scorso anno nelle file rossoblù ha messo a segno cinque rigori. Ieri Erick contro il Milan ha siglato il suo quarto rigore con indosso la maglia viola, quattro rigori su quattro. Le altre tre reti sono arrivate nel girone d’andata contro il Napoli, il Genoa e contro i rossoneri.