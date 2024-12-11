Lo scontro al Viola Park tra Biraghi e Palladino, il terzino arrabbiato per non aver avuto la casacca dei titolari

La rottura è arrivata, fuori per scelta tecnica Biraghi, l'annuncio di Palladino incontra conferenza stampa e la goccia che ha fatto traboccare il vaso

Cos’è successo fra Raffaele Palladino e Cristiano Biraghi, rispettivamente allenatore e capitano della Fiorentina, per far sì che il terzino non sia stato convocato contro il LASK? L'allenatore ha consegnato - come al solito - le casacche per dividere il gruppo in titolari e riserve. A Biraghi è stata data quella di chi andrà in panchina, una decisione che non è stata digerita affatto dal giocatore, tanto da chiedere - con successo - direttamente di non essere convocato.

Una decisione arrivata di comune accordo, il rapporto finora era stato di grande rispetto fra le parti, ma la decisione dell'esclusione dall'undici titolare è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Palladino aveva motivato la non convocazione già in conferenza stampa. "Credo che Cristiano non fosse abituato a non giocare con continuità, è sempre stato il capitano e un giocatore importante per questa maglia. Quello che ha fatto in questo periodo quando è sceso in campo è stato importante. Nell'ultimo periodo ha trovato poco spazio ma la scelta è tecnica e non si discute. Non mi sento di aggiungere altro". Lo scrive TMW

LE PAROLE DEL PROCURATORE DI BIRAGHI E PARISI