LIVE Braunschweig-Fiorentina: subito doppietta Chiesa, Rebic assistman...

Si è sbloccata subito, in favore dei viola, la gara amichevole in Germania contro il Braunschweig, formazione di seconda divisione tedesca. Già al 10' bel filtrante di Rebic per Chiesa che apre il pia...

Si è sbloccata subito, in favore dei viola, la gara amichevole in Germania contro il Braunschweig, formazione di seconda divisione tedesca. Già al 10' bel filtrante di Rebic per Chiesa che apre il piatto e la mette dentro. Passano solo 2' e lo schema si ripete: ancora Rebic che libera Chiesa davanti al portiere, spiazzato con un destro secco.