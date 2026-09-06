Clamoroso all'Olimpico dopo Roma-Atalanta: Percassi insulta D'Amico e lo insegue fino al parcheggio

Animi tesi dopo il match vinto in rimonta nel finale dai giallorossi all'Olimpico, dove l'Ad della Dea se l'è presa co il suo ex direttore sportivo, rendendo necessario l'intervento da parte della sicurezza

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il dirigente dell'Atalanta, Luca Percassi avrebbe insultato il nuovo direttore sportivo della Roma, Tony Percassi.

In base a quanto scrive il quotidiano romano, Luca Percassi al termine di Roma-Atalanta se la sarebbe presa con Tony D'Amico. Il dirigente della Dea, peraltro anche vicepresidente della Lega Serie A, avrebbe scaricato la delusione per la rimonta subita in pieno recupero dai giallorossi, insultando l'ex Atalanta.

D'Amico dal canto suo non avrebbe reagito nonostante sia stato inseguito fino al parcheggio della tribuna Monte Mario dell'Olimpico da Percassi. Solo grazie all'intervento del servizio di sicurezza la situazione non è degenerata.

Ma quali sono i motivi? I due, fino alla scorsa stagione lavoravano fianco a fianco all'Atalanta, ma in estate le loro strade si sono separate. D'Amico infatti ha chiesto di raggiungere Gasperini alla Roma, una mossa che non è evidentemente piaciuta a Percassi, tanto che, il via libera è arrivato dopo una lunghissima attesa, nonostante a Bergamo fosse arrivato Cristiano Giuntoli. Forse anche da questo nasce lo scontro verbale dell'Olimpico.