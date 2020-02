In vista della sfida con il Milan di domani sera, la Fiorentina dovrà fare conto anche con quale male di stagione, visto che in tre hanno avuto qualche linea di febbre in settimana, anche se potrebbero essere comunque recuperati in vista di sabato. Si tratta di Marco Benassi, Erik Pulgar e Pol Lirola. Lo riporta Calciomercato.com.