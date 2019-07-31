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Lirola: "Oggi è un giorno molto felice per me. Da quando mi ha chiamato Pradè, volevo venire solo alla Fiorentina"

In questi minuti è arrivato alla stazione di Santa Maria Novella l'acquisto viola Pol Lirola. Queste le sue parole: "Sono felicissimo di essere qua. Da quando mi ha contattato la prima volta il ds Pra...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 luglio 2019 11:41
Lirola: "Oggi è un giorno molto felice per me. Da quando mi ha chiamato Pradè, volevo venire solo alla Fiorentina" -
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In questi minuti è arrivato alla stazione di Santa Maria Novella l'acquisto viola Pol Lirola. Queste le sue parole: "Sono felicissimo di essere qua. Da quando mi ha contattato la prima volta il ds Pradè ho deciso che volevo venire soltanto qui alla Fiorentina. Oggi finalmente arrivo, è un giorno molto felice per me".

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