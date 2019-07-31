Lirola: "Oggi è un giorno molto felice per me. Da quando mi ha chiamato Pradè, volevo venire solo alla Fiorentina"

In questi minuti è arrivato alla stazione di Santa Maria Novella l'acquisto viola Pol Lirola. Queste le sue parole: "Sono felicissimo di essere qua. Da quando mi ha contattato la prima volta il ds Pra...

A cura di Redazione Labaroviola 31 luglio 2019 11:41

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