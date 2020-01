Queste le parole rilasciate nel post gara di Fiorentina-Atalanta in zona mista da Pol Lirola: “Non so descrivere la sensazione che ho provato quando la palla è entrata in rete, Firenze meritava una vittoria così ma già da domani pensiamo al Napoli. Possiamo fare grandi cose, nel primo tempo abbiamo giocato bene mentre il secondo tempo siamo calati. Penso che ora siamo più compatti, siamo più squadra. Ora di testa sono molto più libero, Iachini mi fa lavorare davvero tanto ma mi sento bene. L’approccio alla gara ora è subito forte, questo fa la differenza. Con le grandi squadre la motivazione e la carica viene da sola, con le più piccole c’è il rischio di sottovalutarle. Il gol lo dedico ai miei familiari ed ai tifosi viola”.