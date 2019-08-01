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Lirola: "Felice di essere arrivato in questa grande squadra. Orgoglioso di poter vestire questa maglia"

Questo il messaggio di Pol Lirola su Instagram dopo aver firmato il contratto con i viola: "Felice di essere arrivato in questa grande squadra è in questa bella città! Sono orgoglioso di potere vestir...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 agosto 2019 01:03
Lirola: "Felice di essere arrivato in questa grande squadra. Orgoglioso di poter vestire questa maglia" -
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Questo il messaggio di Pol Lirola su Instagram dopo aver firmato il contratto con i viola: "Felice di essere arrivato in questa grande squadra è in questa bella città! Sono orgoglioso di potere vestire questa maglia...Forza Viola!!!"

 

Lirola: "Felice di essere arrivato in questa grande squadra. Orgoglioso di poter vestire questa maglia"

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