Lirola: "Felice di essere arrivato in questa grande squadra. Orgoglioso di poter vestire questa maglia"
Questo il messaggio di Pol Lirola su Instagram dopo aver firmato il contratto con i viola: "Felice di essere arrivato in questa grande squadra è in questa bella città! Sono orgoglioso di potere vestir...
A cura di Redazione Labaroviola
02 agosto 2019 01:03
Questo il messaggio di Pol Lirola su Instagram dopo aver firmato il contratto con i viola: "Felice di essere arrivato in questa grande squadra è in questa bella città! Sono orgoglioso di potere vestire questa maglia...Forza Viola!!!"