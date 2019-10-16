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Lirola: "Commisso ci fa sognare e Firenze è molto bella. Montella? Mi sto abituando in fretta. Chiesa e Ribery sono unici"

Il terzino Pol Lirola ha parlato ai media ufficiali del club viola di come sta vivendo questa esperienza:Sulla città: "E' molto bella, c'è tutto anche se non è grandissima. Piazzale Michelangelo è il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 ottobre 2019 16:44
Lirola: "Commisso ci fa sognare e Firenze è molto bella. Montella? Mi sto abituando in fretta. Chiesa e Ribery sono unici" - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il terzino Pol Lirola ha parlato ai media ufficiali del club viola di come sta vivendo questa esperienza:

Sulla città: "E' molto bella, c'è tutto anche se non è grandissima. Piazzale Michelangelo è il posto che preferisco".

Sulla proprietà e sulla sua forma: "Sta facendo sognare i tifosi. Io sto bene, ma non mi aspettavo di essere così da subito".

Sul compagno più tecnico e quello più rapido: "Sono sicuramente Ribery e Chiesa".

Aspetti da migliorare: "Vorrei fare più assist e difendere meglio".

Su Montella: "Il moster mi chiede di fare il quinto di centrocampo e mi sto abituando, dopo anni che ricoprivo un altro ruolo".

 

 

 

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