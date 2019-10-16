Lirola: "Commisso ci fa sognare e Firenze è molto bella. Montella? Mi sto abituando in fretta. Chiesa e Ribery sono unici"

Il terzino Pol Lirola ha parlato ai media ufficiali del club viola di come sta vivendo questa esperienza:Sulla città: "E' molto bella, c'è tutto anche se non è grandissima. Piazzale Michelangelo è il...

A cura di Redazione Labaroviola 16 ottobre 2019 16:44

Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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