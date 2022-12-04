L'intercettazione della Juventus su Chiesa: "Lo abbiamo pagato troppo alla Fiorentina"

Nelle intercettazioni della Procura anche quella riferita all'affare Federico Chiesa che la Juventus ha comprato dalla Fiorentina

Non solo plusvalenze “finte” o “artificiali”, per replicare termini usati da Federico Cherubini, attuale Football Director della Juventus e allora braccio destro di Fabio Paratici, nel suo “libro nero di FP”. Come racconta Gazzetta, la gestione sportiva della Juve sotto l’ex Chief Football Officer, oggi al Tottenham, si è caratterizzata anche per alcune spese pazze. Ne parla Cherubini stesso, in un’intercettazione: "Fabio ha drogato il mercato. Cioé, anche Kulusevski o Chiesa, che sono ottimi giocatori, ma quando li abbiamo comprati noi li abbiamo pagati troppo (...) Kulusevski aveva fatto cinque mesi in Serie A e l’abbiamo pagato 35 più 9 di bonus: sono 44".

Per il quotidiano, non a caso, l’acquisto dall’Atalanta dello svedese viene bollato alla voce “acquisti senza senso o investimenti fuori portata” nel “libro nero” dell’attuale d.s., che poi ricorderà, in altre conversazioni intercettate dagli inquirenti, come abbia generato una sorta di circolo vizioso tra Juve e Dea, proseguito con le operazioni Muratore, Romero e Demiral per crediti e debiti pregressi, mai resi ufficiali nei bilanci.

LA CENA SEGRETA TRA LA JUVENTUS ED ALTRI 6 CLUB DI SERIE A

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