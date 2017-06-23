L'Inter vuole "rubare" Nikola Kalinic al Milan. Il ds nerazzurro Ausilio ha incontrato Fali Ramadani

Non solo Vecino e Borja Valero, l'Inter vuole anche il centravanti della Fiorentina Kalinic. Ausilio prova a sorpassare il Milan

L’Inter prova a sondare il terreno per Nikola Kalinic, da diverse settimane in orbita Milan. Piero Ausilio, ds nerazzurro, ha incontrato Fali Ramadani, e i due potrebbero riaggiornarsi a breve, perché la trattativa con i rossoneri non è ancora giunta a fumata bianca e la società di corso Vittorio Emanuele sembra quantomeno intenzionata a provare un’azione di disturbo verso i cugini.

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