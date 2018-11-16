L'Inter vuole prendere Benassi già a gennaio, la Fiorentina chiede 25 milioni. La trattativa...

Inter non ha in serbo particolari sorprese per gennaio perchè la rosa è considerata già competitiva. Ma, come riporta TuttoSport, nel caso si riuscisse a monetizzare con la cessione degli esuberi Joao...

Inter non ha in serbo particolari sorprese per gennaio perchè la rosa è considerata già competitiva. Ma, come riporta TuttoSport, nel caso si riuscisse a monetizzare con la cessione degli esuberi Joao Mario e Gabigol, almeno un colpo potrebbe arrivare. Probabilmente potrebbe arrivare un colpo in prospettiva futura, come il giovane Ivan Sunjic, 22enne della Dinamo Zagabria. Ma anche al ritorno dell’ex Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina cresciuto nel vivaio nerazzurro, che potrebbe essere un innesto in ottica lista Uefa 19/20, che prevede vengano inseriti giocatori cresciuti nelle giovanili. La Fiorentina però, lo valuta almeno 25 milioni.

Passioneinter.com