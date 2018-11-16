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L'Inter vuole prendere Benassi già a gennaio, la Fiorentina chiede 25 milioni. La trattativa...

Inter non ha in serbo particolari sorprese per gennaio perchè la rosa è considerata già competitiva. Ma, come riporta TuttoSport, nel caso si riuscisse a monetizzare con la cessione degli esuberi Joao...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 novembre 2018 20:31
L'Inter vuole prendere Benassi già a gennaio, la Fiorentina chiede 25 milioni. La trattativa... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Benassi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Benassi
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Inter non ha in serbo particolari sorprese per gennaio perchè la rosa è considerata già competitiva. Ma, come riporta TuttoSport, nel caso si riuscisse a monetizzare con la cessione degli esuberi Joao Mario e Gabigol, almeno un colpo potrebbe arrivare. Probabilmente potrebbe arrivare un colpo in prospettiva futura, come il giovane Ivan Sunjic, 22enne della Dinamo Zagabria. Ma anche al ritorno dell’ex Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina cresciuto nel vivaio nerazzurro, che potrebbe essere un innesto in ottica lista Uefa 19/20, che prevede vengano inseriti giocatori cresciuti nelle giovanili. La Fiorentina però, lo valuta almeno 25 milioni.

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