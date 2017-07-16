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L'Inter vuole prendere anche Vecino. La clausola da 24 milioni potrebbe essere pagata dai nerazzurri

La clausola per il centrocampista viola scade il 10 agosto. Ma l'Inter vuole il calciatore e potrebbe pagarla, così la Fiorentina non può opporsi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 luglio 2017 10:06
L'Inter vuole prendere anche Vecino. La clausola da 24 milioni potrebbe essere pagata dai nerazzurri - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto scrive La Nazione l'Inter sembra farsi sempre più avanti per Vecino. E qui il campanello d’allarme potrebbe suonare per due ragioni. La prima: il centrocampista (fino al 10 agosto) ha sul contratto una clausola rescissoria da rispettare in caso di trattativa per la cessione. I milioni che serviranno all’Inter per arrivare al giocatore? Sono 24. Tantissimi, è vero, ma se i nerazzurri decidessero di presentarsi a Firenze con questo tipo di proposta, il no dei viola sarebbe addirittura inutile.

Diverso il discorso se l’Inter decidesse di aspettare la scadenza della clausola: in quel caso (fra il 10 e il 31 agosto) Vecino potrebbe essere al centro di una trattativa ’normale’ e qui il no della Fiorentina sarà comunque decisivo. Anche perché è storia di questi giorni che Pioli considera il giocatore uno dei pilastri della sua Fiorentina.

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