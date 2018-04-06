L'Inter vuole Chiesa ma per il club neroazzurro costa troppo
Portare a Milano Federico Chiesa potrebbe rimanere un sogno per l'Inter. Se ci fosse la possibilità il club nerazzurro non si tirerebbe indietro nella corsa all'attaccante della Fiorentina, ma la valu...
A cura di Redazione Labaroviola
06 aprile 2018 21:33
Portare a Milano Federico Chiesa potrebbe rimanere un sogno per l'Inter. Se ci fosse la possibilità il club nerazzurro non si tirerebbe indietro nella corsa all'attaccante della Fiorentina, ma la valutazione fatta dal club viola è attualmente irraggiungibile per le finanze di Corso Vittorio Emanuele. Così riporta sul suo sito Calciomercato.com