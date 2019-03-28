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L'Inter vuole Biraghi per ricostruire la propria fascia sinistra, sarà l'obiettivo per l'estate?

Ecco quello che scrive Alfredo Pedullà sul suo sito:"L’inter dovrà gioca forza provvedere al restyling sulle fasce considerato l’infortunio di Vrsaljko, che non sarà riscattato, e con CedricSoares nel...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 marzo 2019 02:27
L'Inter vuole Biraghi per ricostruire la propria fascia sinistra, sarà l'obiettivo per l'estate? - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Ecco quello che scrive Alfredo Pedullà sul suo sito:

"L’inter dovrà gioca forza provvedere al restyling sulle fasce considerato l’infortunio di Vrsaljko, che non sarà riscattato, e con CedricSoares nella stessa situazione. Considerato che a sinistra Dalbert potrebbe andare via, due nomi da tenere in considerazione sono quelli di Cristiano Biraghi (come anticipato qualche mese fa) e Elseid Hysaj. Quest’ultimo piace da tempo all’entourage  nerazzurro, non ha ancora rinnovato con il Napoli e molto dipenderà dalla trattativa in corso con De Laurentiis. Biraghi e Hysaj, sono due nomi in evidenza sull’agenda nerazzurra."

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