L'Inter vuole Biraghi per ricostruire la propria fascia sinistra, sarà l'obiettivo per l'estate?

Ecco quello che scrive Alfredo Pedullà sul suo sito:"L’inter dovrà gioca forza provvedere al restyling sulle fasce considerato l’infortunio di Vrsaljko, che non sarà riscattato, e con CedricSoares nel...

Ecco quello che scrive Alfredo Pedullà sul suo sito:

"L’inter dovrà gioca forza provvedere al restyling sulle fasce considerato l’infortunio di Vrsaljko, che non sarà riscattato, e con CedricSoares nella stessa situazione. Considerato che a sinistra Dalbert potrebbe andare via, due nomi da tenere in considerazione sono quelli di Cristiano Biraghi (come anticipato qualche mese fa) e Elseid Hysaj. Quest’ultimo piace da tempo all’entourage nerazzurro, non ha ancora rinnovato con il Napoli e molto dipenderà dalla trattativa in corso con De Laurentiis. Biraghi e Hysaj, sono due nomi in evidenza sull’agenda nerazzurra."