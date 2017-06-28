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L'Inter vuole anche Federico Chiesa ma per la Fiorentina è incedibile. Possibile ritocco al contratto

I migliori club d'Europa su Federico Chiesa, Inter in testa. Ma il talento classe 97 non ha intenzione di muoversi da Firenze

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 giugno 2017 10:16
L'Inter vuole anche Federico Chiesa ma per la Fiorentina è incedibile. Possibile ritocco al contratto - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l'Inter, come tanti altri club d'Europa, avrebbe messo gli occhi su Federico Chiesa talento classe 97 della Fiorentina. Ma il club viola ritiene incedibile il calciatore e dopo averlo blindato con un lungo contratto adesso inserirà anche alcuni bonus nel suo contratto.

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