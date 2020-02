L’Inter vince in Europa League ma Biraghi non può sorridere fino in fondo, infatti secondo la Gazzetta dello Sport è il peggiore in campo nella partita di ieri. Ecco il giudizio del quotidiano che dà 5 come voto al terzino sinistro di proprietà della Fiorentina:

Voto 5: “Di fatto si mangia due gol, sui cross di Moses del primo tempo. In più si segnala per le sue fughe dalla palla sui cambi di gioco: il pallone va attaccato, non aspettato.”