L'Inter si è pentita e adesso rivuole Biraghi a Milano, pronta offerta da 20 milioni alla Fiorentina

Il rilancio di Cristiano Biraghi è sotto gli occhi di tutti. E il suo nome è stato accostato anche al club nerazzurro, proprio lì dove tutto è cominciato. "La mossa della Fiorentina, estate 2017, è st...

Il rilancio di Cristiano Biraghi è sotto gli occhi di tutti. E il suo nome è stato accostato anche al club nerazzurro, proprio lì dove tutto è cominciato. "La mossa della Fiorentina, estate 2017, è stata vincente. Biraghi valeva 5, adesso per meno di 18-20 non si sposterebbe da Firenze - conferma il Corriere dello Sport -. Ci aveva pensato il Milan, ma il pentimento dell’Inter è chiaro e inequivocabile: sono partiti messaggi e sondaggi. La maglia azzurra (con gol) ha fatto il resto: sarà divertente seguire le prossime evoluzioni".

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