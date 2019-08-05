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L'Inter prepara l'offerta per Biraghi. Prestito oneroso a 2-3 mln più diritto di riscatto a 12-13 mln

Secondo quanto scrive FCInterNews.it, in questi giorni sono continuativi i contatti tra Piero Ausilio dell'Inter e l'agente di Cristiano Biraghi, i nerazzurri fanno quindi sul serio per lui. La bozza...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 agosto 2019 19:48
L'Inter prepara l'offerta per Biraghi. Prestito oneroso a 2-3 mln più diritto di riscatto a 12-13 mln - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
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Secondo quanto scrive FCInterNews.it, in questi giorni sono continuativi i contatti tra Piero Ausilio dell'Inter e l'agente di Cristiano Biraghi, i nerazzurri fanno quindi sul serio per lui. La bozza di offerta è un prestito oneroso da 2-3 milioni con diritto di riscatto fissato a 12-13. Un'operazione che presto potrebbe entrare nel vivo visto che i viola restano sempre vigili su Borja Valero e Politano.

 

 

 

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