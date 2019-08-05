L'Inter prepara l'offerta per Biraghi. Prestito oneroso a 2-3 mln più diritto di riscatto a 12-13 mln

Secondo quanto scrive FCInterNews.it, in questi giorni sono continuativi i contatti tra Piero Ausilio dell'Inter e l'agente di Cristiano Biraghi, i nerazzurri fanno quindi sul serio per lui. La bozza...

A cura di Redazione Labaroviola 05 agosto 2019 19:48

Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi

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