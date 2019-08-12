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L'Inter interessato a Biraghi, i viola lo valutano 15-18 milioni. Borja Valero la possibile contropartita

Secondo quanto riporta La Repubblica, il futuro di Cristiano Biraghi continua ad essere incerto. Il terzino piace all'Inter ed i viola potrebbero ricavare dalla sua cessione 15-18 milioni. Nella tratt...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 agosto 2019 09:33
L'Inter interessato a Biraghi, i viola lo valutano 15-18 milioni. Borja Valero la possibile contropartita -
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Secondo quanto riporta La Repubblica, il futuro di Cristiano Biraghi continua ad essere incerto. Il terzino piace all'Inter ed i viola potrebbero ricavare dalla sua cessione 15-18 milioni. Nella trattativa potrebbe essere inserito Borja Valero. Il problema più grande resta l'ingaggio pari a 3 milioni, quindi alto, del centrocampista ma potrebbe abbassarsi negli ultimi giorni.

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