L'Inter interessato a Biraghi, i viola lo valutano 15-18 milioni. Borja Valero la possibile contropartita
Secondo quanto riporta La Repubblica, il futuro di Cristiano Biraghi continua ad essere incerto. Il terzino piace all'Inter ed i viola potrebbero ricavare dalla sua cessione 15-18 milioni. Nella tratt...
A cura di Redazione Labaroviola
12 agosto 2019 09:33
Secondo quanto riporta La Repubblica, il futuro di Cristiano Biraghi continua ad essere incerto. Il terzino piace all'Inter ed i viola potrebbero ricavare dalla sua cessione 15-18 milioni. Nella trattativa potrebbe essere inserito Borja Valero. Il problema più grande resta l'ingaggio pari a 3 milioni, quindi alto, del centrocampista ma potrebbe abbassarsi negli ultimi giorni.