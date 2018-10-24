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L'Inter continua a monitorare Veretout, il doppio ruolo a centrocampo intriga i nerazzurri

Jordan Veretout resta nella lista dell'Inter per il centrocampo. Piero Ausilio studia diverse soluzioni in vista dell'estate, il regista della Fiorentina capace di fare anche la mezz'ala intriga. Lo r...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 ottobre 2018 16:40
L'Inter continua a monitorare Veretout, il doppio ruolo a centrocampo intriga i nerazzurri - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
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Jordan Veretout resta nella lista dell'Inter per il centrocampo. Piero Ausilio studia diverse soluzioni in vista dell'estate, il regista della Fiorentina capace di fare anche la mezz'ala intriga. Lo riporta Calciomercato.com

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