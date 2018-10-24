L'Inter continua a monitorare Veretout, il doppio ruolo a centrocampo intriga i nerazzurri
Jordan Veretout resta nella lista dell'Inter per il centrocampo. Piero Ausilio studia diverse soluzioni in vista dell'estate, il regista della Fiorentina capace di fare anche la mezz'ala intriga. Lo r...
A cura di Redazione Labaroviola
24 ottobre 2018 16:40
Jordan Veretout resta nella lista dell'Inter per il centrocampo. Piero Ausilio studia diverse soluzioni in vista dell'estate, il regista della Fiorentina capace di fare anche la mezz'ala intriga. Lo riporta Calciomercato.com