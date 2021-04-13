L'indiscrezione: "Vlahovic non vuole rinnovare, si scatenerà un'asta tra i top club europei"

L'esperto di mercato Carlo Laudisa ha parlato del rinnovo di Vlahovic

A Lady Radio ha parlato Carlo Laudisa, l'esperto di mercato de La gazzetta dello Sport, parlando della situazione di Dusan Vlahovic:

“Da quanto mi risulta Vlahovic non ha intenzione di rinnovare il contratto con la Fiorentina. Se continuerà così si scatenerà un’asta anche tra i top club europei. La società deve decidere se venderlo in estate o rischiare di portarlo a ridosso della scadenza. Come può convincerlo Commisso? L’unica moneta è il denaro, ma potrebbe non bastare proprio come è successo con Chiesa. Il coltello dalla parte del manico ce l’ha il giocatore”