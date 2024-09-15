L'incornata di De Winter riacciuffa la Roma al 96' e beffa De Rossi (espulso): termina 1-1 a Marassi

Parità nel lunch match a Marassi tra Genoa e Roma: 1-1. Una sfida che ha visto i giallorossi di Daniele De Rossi aprire le marcature - dopo un lungo check del VAR - con la prima rete in Serie A di Art...

Parità nel lunch match a Marassi tra Genoa e Roma: 1-1. Una sfida che ha visto i giallorossi di Daniele De Rossi aprire le marcature - dopo un lungo check del VAR - con la prima rete in Serie A di Artem Dovbyk, lesto a ribadire in porta la respinta corta di Gollini. Nella ripresa il Genoa spinge, la Roma abbassa il proprio baricentro e al 96', all'ultimo pallone giocabile della gara, il club ligure riacciuffa i giallorossi con il colpo di testa di De Winter che sbuca tra Hermoso e Ndicka e insacca alle spalle di Svilar. Un gol arrivato subito dopo l'espulsione di De Rossi per doppia ammonizione, dopo l'ennesima protesta nei confronti del direttore di gara.

FORMAZIONE FIORENTINA: NUOVO MODULO: 3-5-2, CATALDI REGISTA, BIRAGHI IN DIFESA, BOVE NEL MEZZO

https://www.labaroviola.com/formazione-fiorentina-nuovo-modulo-3-5-2-cataldi-regista-biraghi-in-difesa-bove-nel-mezzo/268282/