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FORMAZIONE FIORENTINA: NUOVO MODULO: 3-5-2, CATALDI REGISTA, BIRAGHI IN DIFESA, BOVE NEL MEZZO

La formazione ufficiale della Fiorentina per la gara contro l'Atalanta. Si gioca a Bergamo alle ore 15, ecco gli undici viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 settembre 2024 13:54
FORMAZIONE FIORENTINA: NUOVO MODULO: 3-5-2, CATALDI REGISTA, BIRAGHI IN DIFESA, BOVE NEL MEZZO -
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La Fiorentina scende in campo allo stadio di Bergamo per affrontare l'Atalanta di Gasperini, Palladino deve fare a meno di Gudmundsson che questa settimana non si è mai allenato per via del processo in Islanda, questa la formazione ufficiale della squadra viola:

De Gea, Quarta, Ranieri, Biraghi, Dodò, Mandragora, Cataldi, Bove, Gosens, Colpani, Kean

IL CORO DEI TIFOSI DELLA JUVENTUS CONTRO LA FIORENTINA A EMPOLI

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