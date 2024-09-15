I tifosi della Juventus pensano alla Fiorentina, coro a Empoli: "Siete come Firenze". Sentono la rivalità

Ieri al Castellani di Empoli è andata in scena Empoli-Juventus partita valevole per la 4° giornata del campionato di Serie A 2024/2025 e terminata con il risultato di 0-0. Durante lo svolgimento della...

Ieri al Castellani di Empoli è andata in scena Empoli-Juventus partita valevole per la 4° giornata del campionato di Serie A 2024/2025 e terminata con il risultato di 0-0. Durante lo svolgimento della partita i tifosi della Juventus si sono resi protagonisti di svariati cori su Firenze e i Fiorentini dimostrando dunque, ancora una volta, di sentire anche loro la rivalità con i tifosi viola.

Cori che tra l'altro non devono aver fatto piacere ai tifosi azzurri, infatti il coro cantato è "Voi siete come Firenze", che conoscendo l'astio provato dai tifosi empolesi verso Firenze e la Fiorentina non deve esser stato facile da mandare giù

IL DISCORSO DI COMMISSO

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