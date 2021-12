L’ex viola Bandinelli non ha dubbi: “Il gol alla Fiorentina il momento più emozionante della stagione”

Oggi nelle pagine del Corriere Fiorentino troviamo un’intervista a Filippo Bandinelli, centrocampista cresciuto alla Fiorentina, oggi all’Empoli: “Il derby in casa è stata la partita più emozionante perchè siamo riusciti a fare due gol nel finale e a ribaltare il risultato. Ci tenevamo tanto, volevamo regalare una gioia ai nostri tifosi. Il gol segnato nel derby con la Fiorentina resta speciale, era una partita delicata, rimarrà uno dei momenti per me più emozionante. Ho bellissimi ricordi nel settore giovanile viola”.

