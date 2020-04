Ecco alcune delle parole rilasciate dall’ex presidente della Sestese Filippo Giusto su Kouamè a La Nazione: “Christian è un ragazzo straordinario, ricordo bene il giorno che ci siamo incontrati. Il suo sorriso mi colpì subito così come la sua timidezza. Arrivò alla Sestese nel 2013, la prima gara la giocò nel 2014. In campo ha un’accelerazione micidiale e poi eleganza… è una gazzella! È un ragazzo fortissimo, spinge e copre campo, lo apprezzerete di sicuro. Si sacrifica molto per i suoi compagni, è un attaccante perfetto. Sui colpi di testa è sempre il primo a prenderla, segnerà tanti gol in viola”.