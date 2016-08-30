LETTERA DI ROSSI AI TIFOSI VIOLA: "GRAZIE FIRENZE, NON VI DIMENTICHERÒ"

La lettera di Giuseppe Rossi ai tifosi viola

Giuseppe Rossi è ufficialmente un giocatore del Celta Vigo, il giocatore ha voluto salutare i tifosi viola con una lettera aperta pubblicata sulla propria pagina Facebook. Eccola nella sua integrità:

Cari amici viola è arrivato il momento dei saluti. Non è semplice lasciare una città che mi ha dato tanto come Firenze. Non è una frase di circostanza, perché oltre alla bellezza della città (il centro storico, specie a Natale, non ha niente da invidiare a New York!) mi ha veramente colpito il vostro modo di vivere il calcio e la vita in generale; lo fate con entusiasmo e passione, ma anche ironia e simpatia. Insieme abbiamo trascorso momenti emozionanti e indimenticabili. Uno su tutti la vittoria contro la juventus del 20 ottobre 2013; quella partita mi resterà nel cuore come una delle emozioni più forti della mia vita. Mi mancherà passeggiare per le strade di Firenze e sentirmi dire da voi..."oh Pepito quante gioie tu c'hai regalato domenica"!!!!

Purtroppo ci sono stati anche momenti meno belli, ma grazie al vostro supporto non mi sono sentito mai solo, anzi, il vostro appoggio mi ha dato la forza di rialzarmi e ricominciare a lavorare cercando di dare il massimo per onorare la maglia viola. L'ho fatto fino all'ultimo giorno. Lascio questa meravigliosa città e questa meravigliosa gente con la consapevolezza di aver trovato una grande famiglia: dai tifosi allo staff medico, dai compagni di squadra ai magazzinieri...voglio ringraziarvi tutti per quello che avete fatto per me e per l'affetto che mi avete sempre dimostrato. Sono e saró un fiorentino doc e Firenze sarà sempre casa mia!!!

Vostro Pepito