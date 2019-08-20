L'erede di Biraghi può essere Nagatomo del Galatasaray. Contatti tra i viola ed i turchi

Secondo TMW l'erede di Cristiano Biraghi può essere Yuto Nagatomo del Galatasaray. Ci sarebbero stati numerosi contatti tra i viola e la società turca. Il suo non è però l'unico nome sul taccuino dei...

A cura di Redazione Labaroviola 20 agosto 2019 16:59

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