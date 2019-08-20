Labaro Viola

L'erede di Biraghi può essere Nagatomo del Galatasaray. Contatti tra i viola ed i turchi

Secondo TMW l'erede di Cristiano Biraghi può essere Yuto Nagatomo del Galatasaray. Ci sarebbero stati numerosi contatti tra i viola e la società turca. Il suo non è però l'unico nome sul taccuino dei...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 agosto 2019 16:59
L'erede di Biraghi può essere Nagatomo del Galatasaray. Contatti tra i viola ed i turchi -
News
Fiorentina
Galatasaray
Biraghi
Condividi

Secondo TMW l'erede di Cristiano Biraghi può essere Yuto Nagatomo del Galatasaray. Ci sarebbero stati numerosi contatti tra i viola e la società turca. Il suo non è però l'unico nome sul taccuino dei dirigenti della Fiorentina.

Tuttomercatoweb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok