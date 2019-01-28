Lepa(media polacco): "Zurkowski è forte fisicamente e calcia bene da fuori. Rispetto a Wolski ha più .."

Marcin Lepa, giornalista polacco, ha descritto le caratteristiche principali di Szymon Zurkowski, il nuovo centrocampista della Fiorentina da luglio, nel corso di un'intervista a FootBola.it: "Può gio...

Marcin Lepa, giornalista polacco, ha descritto le caratteristiche principali di Szymon Zurkowski, il nuovo centrocampista della Fiorentina da luglio, nel corso di un'intervista a FootBola.it: "Può giocare in tutte le posizioni a centrocampo, anche da trequartista. Ha grande forza fisica nonostante i suoi 21 anni, non si risparmia nella corsa, è molto continuo durante la partita ed è molto importante perché all’età sua i calciatori hanno ancora margini straordinari di miglioramento fisico. Ma lui ama correre, non ha paura dei contrasti, ha una buona tecnica, calcia bene da fuori e può ancora crescere. Tutte doti fondamentali per un centrocampista offensivo, Zurkowski è un giocatore completamente differente da Wolski. Rafal era più regista, più un centrocampista che tenta di farsi vedere e cercare il compagno vicino, purtroppo in Italia non ha trovato spazio per questioni fisiche e non ha dimostrato le sue doti. Zurkowski è più veloce e più forte fisicamente, non gli piace toccare la palla tanto quanto Wolski, ma ama correre, lottare, tirare ed è più rapido nelle sue decisioni".

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