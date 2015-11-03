Labaro Viola

Notizie Wolski Fiorentina

Comprato da Pradè, ritenuto il Messi polacco. Che fine ha fatto Wolski? Dopo la Fiorentina...

05 marzo 2020 20:54

Lepa(media polacco): "Zurkowski è forte fisicamente e calcia bene da fuori. Rispetto a Wolski ha più .."

28 gennaio 2019 21:13

Archivio

Esplora l'archivio di Wolski

Sett. 10
Sett. 5