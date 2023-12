L’Empoli non riesce nemmeno a strappare un pareggio, a Torino vincono i granata grazie a Zapata

Il Toro prende l’ascensore e va in volo insieme al suo centravantone. C’è la firma di Duvan Zapata sulla vittoria convincente contro l’Empoli del sabato sera: basta un gol del colombiano da vecchio numero nove di testa per risolvere la pratica. Questa vittoria significa che adesso la zona Europa è proprio davanti al naso della squadra di Juric. Missione compiuta, dunque, per i granata nella prima delle due sfide casalinghe consecutive prima del Natale. Per l’Empoli è l’undicesima sconfitta e prende nuovamente gol: l’aria là sotto si fa pesante.

Toro solido e disegnato rispettando le previsioni della vigilia: Linetty torna a centrocampo, Vlasic si posiziona sulla trequarti a ridosso della coppia Sanabria-Zapata. Empoli con lo schema annunciato (4-3-3), ma con la novità del giovanissimo Shpendi (classe 2003) nella posizione di centravanti. L’avvio della squadra di Juric è con le marce elevate: pressione alta, Vojvoda e Bellanova che aiutano molto sulle fasce, Vlasic molto mobile e poi.. poi c’è Sanabria fortemente ispirato. Dopo sei minuti, è proprio Tonny a divorarsi il vantaggio a tu per tu con Berisha. Al decimo nuovamente Sanabria è grande protagonista: traversone dalla sinistra di Vlasic, Tonny sfoggia una stupenda rovesciata imprendibile per Berisha. Lo stadio è in piedi ad applaudire un gol di rara bellezza ma deve risedersi subito: il gol è annullato per la posizione di fuorigioco in partenza di Vlasic. Nonostante ciò, resta il bellissimo gesto tecnico del nove granata.

Non passa molto per il meritato vantaggio del Toro. E c’è ancora lo zampino – e che zampino – di Sanabria: al 25’ mette a terra con eleganza un pallone velenoso, e vede un corridoio invisibile nel quale si avventa Bellanova: cross al bacio in area dove svetta Zapata per il gol che – stavolta sì – fa esultare lo stadio Olimpico. E’ l’uno a zero, il quarto centro col Toro del colombiano (il quinto in questa Serie A), che un minuto dopo potrebbe trasformarsi nel due a zero ma Ilic non coglie l’occasione in una mischia in area. Alla mezz’ora c’è bisogno di un lungo controllo al Var per annullare il pari di Ebuhei, in posizione di fuorigioco. Nell’occasione è molto distratto Rodriguez, che consente a Luperto di azionare il compagno. A due minuti dall’intervallo altro gol in fuorigioco dell’Empoli con Cacace.

All’ora di gioco, Andreazzoli fa la prima mossa inserendo Destro e Cancellieri per aumentare la pericolosità offensiva dell’Empoli. E poco dopo nasce l’occasione più ghiotta degli ospiti: Destro lancia Cancellieri ma l’uscita di Milinkovic è perfetta ed evita guai peggiori. I nuovi ingressi danno più vivacità alla manovra dei toscani, Juric aziona le contromosse gettando in campo energie fresche con gli ingressi di Lazaro e Djidji. Subentra anche Baldanzi nell’Empoli: nonostante la buona volontà, i toscani sbattono contro il muro granata. E la festa alla fine è dei tifosi del Toro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport

LA QUARTA MAGLIA FA IL SUO ESORDIO IN CAMPIONATO?