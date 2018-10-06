L'Empoli non concretizza e sbaglia anche un rigore. La Roma vince 0-2, gol di Nzonzi e Dzeko

La Roma infila la terza vittoria di fila in campionato. Dopo i successi con Frosinone e Lazio, i giallorossi superano anche l'Empoli dell'ex Andreazzoli (non senza qualche patema...) per 2-0 con una r...

La Roma infila la terza vittoria di fila in campionato. Dopo i successi con Frosinone e Lazio, i giallorossi superano anche l'Empoli dell'ex Andreazzoli (non senza qualche patema...) per 2-0 con una rete di Nzonzi al 35' del primo tempo (il francese è bravo a sfruttare una punizione di Lorenzo Pellegrini dalla trequarti e a girare oltre Terracciano) e un gol di Dzeko all'85' (il bosniaco dopo uno scambio con El Shaarawy controlla in area e con un destro preciso batte Terracciano). Ma la squadra di Andreazzoli è rimasta viva per tutta la gara e ha creato grattacapi soprattutto sull'out di destra giallorosso.

Nella ripresa sono due su tutte le occasioni ghiotte per l'Empoli di pareggiare quando il punteggio è ancora sull'1-0: il palo su punizione di Bennacer (al 49') e il rigore fallito da Caputo (al 56') assegnato dopo che sugli sviluppi di un angolo la palla, deviata da Luca Pellegrini, è finita sul braccio di Under. Dopo aver rivisto al Var, l'arbitro Mazzoleni ha indicato il dischetto, ma Caputo ha sparato fuori. La squadra di Di Francesco sale così momentaneamente al terzo posto in classifica a quota 14 punti in attesa delle gare della domenica, mentre l'Empoli resta terzultimo a quota 5 punti.

Gazzetta.it