Lele Adani: "Federico Chiesa mi piace di più quando gioca con due punte davanti è un calciatore…

Lele Adani è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay parlando di Federico Chiesa: "Chiesa mi piace di più quando gioca con due punte davanti. È un calciatore da doppia cifra sia come gol che come ass...

A cura di Redazione Labaroviola 15 aprile 2019 15:03

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