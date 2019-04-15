Lele Adani: "Federico Chiesa mi piace di più quando gioca con due punte davanti è un calciatore…
Lele Adani è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay parlando di Federico Chiesa: "Chiesa mi piace di più quando gioca con due punte davanti. È un calciatore da doppia cifra sia come gol che come ass...
A cura di Redazione Labaroviola
15 aprile 2019 15:03
Lele Adani è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay parlando di Federico Chiesa: "Chiesa mi piace di più quando gioca con due punte davanti. È un calciatore da doppia cifra sia come gol che come assist. Mi piace quindi che riesca a stare un po’ più defilato con altre due punte là davanti".