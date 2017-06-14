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Leggo, Il Milan vuole girare alla Fiorentina Niang per far abbassare il prezzo di Kalinic

Il quotidiano milanese lancia la notizia, Niang e 25 milioni per arrivare a Nikola Kalinic. Si sblocca così la trattativa?

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 giugno 2017 11:18
Leggo, Il Milan vuole girare alla Fiorentina Niang per far abbassare il prezzo di Kalinic -
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Il Milan lavora ancora per l'attacco e, dopo aver preso André Silva (21) dal Porto, vuole anche Nikola Kalinic (29). L'edizione milanese del freepress Leggo fa sapere che i rossoneri potrebbero girare il cartellino di M'Baye Niang (22) alla Fiorentina per arrivare al croato. Marco Fassone è pronto a investire altri 25 milioni di euro, l'ex Watford può rappresentare la chiave giusta per sbloccare la trattativa col club della famiglia Della Valle.
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