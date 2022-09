Le ultime sulla formazione della Fiorentina: Biraghi in pole su Terzic, inamovibile Amrabat. Chance Ikoné

Mancano poche ore a Fiorentina–RFS Riga e mister Italiano è chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Stando quanto riportato da Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, in porta ci sarà Gollini, così come ha confermato il mister nella conferenza stampa di ieri. Sicuri del posto anche Ranieri, Venuti e Quarta, con uno tra Terzic e Biraghi a completare la difesa (con il capitano in vantaggio). In mezzo al campo ci saranno Amrabat e Bonaventura e Zurkowski (in vantaggio su Maleh). Attacco quasi certo con Ikonè, Cabral e Saponara.

Fiorentina(4-3-3): Gollini; Venuti, Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Zurkowski; Ikoné, Cabral, Saponara.